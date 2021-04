Publiziert 23/04/2021 Am 06:08 GMT | Update 23/04/2021 Am 06:08 GMT

Der 19-Jährige erzielte in der 10. Minute des ersten Drittels die 1:0-Führung und macht somit in seiner Premierensaison in der US-Profiliga NHL weiter auf sich aufmerksam. Mit 38 Siegen bleibt sein Team aber hinter Vancouver Schlusslicht der North Division.

Auch Goalie Thomas Greiss war mit den Detroit Red Wings erfolgreich. Seine Mannschaft setzte sich 7:3 gegen die Dallas Stars durch, der 35-Jährige parierte dabei 43 Schüsse. Das Team aus Michigan ist Vorletzter der Central Division. Tobias Rieder und die Buffalo Sabres kassierten eine 1:5-Klatsche gegen die Boston Bruins und sind weiter das schlechteste Team der Liga.

