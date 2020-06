"Task Force Eishockey" stellt Konzept fertig

Die "Task Force Eishockey" hat die inhaltliche Erstellung ihres Konzeptes für die Ermöglichung der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abgeschlossen. "Es wird die nächsten zehn Tage eine Revision von Experten stattfinden. Universitäten sind dabei, der Deutsche Olympische Sportbund, aber auch Professoren aus dem In- und Ausland, die teilweise schon an Konzepten gearbeitet...

"Es wird die nächsten zehn Tage eine Revision von Experten stattfinden. Universitäten sind dabei, der Deutsche Olympische Sportbund, aber auch Professoren aus dem In- und Ausland, die teilweise schon an Konzepten gearbeitet haben von größerer Tragweite", sagte DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel der Fachzeitschrift Eishockeynews.

Danach werde das Konzept in der ersten Juliwoche zunächst den politischen Entscheidungsträgern und den zuständigen Institutionen zugeleitet, die es dann bewerten müssen. Ab der neuen Spielzeit für jeden Verein verpflichtend, sei ein Hygienebeauftragter, sagte Schaidnagel.

Eishockey DEL: Düsseldorfer EG vereinbart Gehaltsreduzierungen VOR 2 STUNDEN

Offen ist noch, wie beispielsweise mit positiven Coronafällen bei Spielern umgegangen werden soll. "Da sind wir genau an der Grenze, was wir selbst dem Eishockeysport in Deutschland als Schablone überstülpen können. Wenn an einem Ort ein Fall vorliegt, dann muss dort die Meldekette funktionieren. Wir geben dazu nur allgemeine Hinweise, wie ein Szenario ausschauen könnte", erklärte Schaidnagel.

Die Frage nach Zuschauern in den Hallen der DEL sei noch nicht zu beantworten, weil erst entschieden werden müsse, ob überhaupt Zuschauer in die Stadien dürfen und in welcher Form, so Schaidnagel. Grundsätzlich gelte aber eines: "Wir können kein Rundum-sorglos-Paket liefern." Der Startschuss für die DEL-Saison 2020/21 soll am 18. September fallen.

Eishockey Reindl hofft auf DEL-Saisonstart im Herbst: "Und zwar mit Zuschauern" VOR 5 STUNDEN