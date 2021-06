Publiziert 29/06/2021 Am 05:17 GMT | Update 29/06/2021 Am 05:17 GMT

Das Team aus Florida deklassierte die Gäste mit 5:1, Kutscherow traf im letzten Drittel doppelt und legte das 5:1 für Superstar Steven Stamkos auf.

Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie findet am Mittwoch (Ortszeit) erneut in der Amalie Arena in Tampa statt. Erik Cernak erzielte das erste Tor der Partie für Tampa, Yanni Gourde erhöhte im zweiten Drittel auf 2:0, bevor den Gästen der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Ben Chiarot gelang.

Doch Montreal verpasste den Ausgleich, dann schlug Kutscherow doppelt zu. Der russische Stürmer ist mit sieben Toren und 23 Assists bester Scorer der Play-offs.

