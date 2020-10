Für die DEL ändere sich zunächst aber faktisch nicht viel, so Tripcke. "Man musste ja leider mit der Entscheidung rechnen. Trotzdem müssen die Klubs nun Mitte November eine Entscheidung treffen, da wir weiter mit dem Saisonstart in der zweiten Dezemberhälfte planen." Die Liga habe "viel Geld und Hirnschmalz in die Hygienekonzepte gesteckt, die der Liga jetzt in gewisser Weise vor die Füße geworfen werden", sagte Tripcke enttäuscht.