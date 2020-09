Der vorgesehene Starttermin am 1. Dezember könnte auf das Jahresende oder in den Januar 2021 verlegt werden. "Es gibt immer noch so vieles, was wir nicht wissen", sagte Bettman, "niemand kann mir sagen, ob die Grenze zwischen Kanada und den USA zu einem bestimmten Datum offen sein wird. Niemand kann mir sagen, wie die Situation mit COVID-19 sein wird. Niemand kann mir sagen, ob wir teilweise oder komplett gefüllte Arenen haben können."