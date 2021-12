Das entscheidende Tor erzielte Alexander Blank bereits nach 80 Sekunden der Overtime.

Der 19-jährige Blank in Diensten der Krefeld Pinguine hatte seine Mannschaft bereits in der 25. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Die glich Jan Mysak elf Minuten später mit dem 1:1 für Tschechien aus. Das Auftaktspiel hatte der deutsche Nachwuchs mit 1:3 gegen Finnland verloren.

Ad

Eishockey Nun 70 Partien: Nächste Spielabsagen in der NHL VOR 13 MINUTEN

Weitere Gegner der deutschen Junioren, die ohne die nordamerikaerfahrenen Ausnahmetalente Tim Stützle, John Peterka und Lukas Reichel auskommen müssen, sind Kanada (29. Dezember) und Österreich (31. Dezember). Das Ziel der deutschen Mannschaft ist das Viertelfinale.

Eishockey DEL: Wolfsburg verlängert mit Urgestein Furchner VOR 19 STUNDEN