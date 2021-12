Nach positiven Tests bei zwei Spielern durfte die Mannschaft der USA nicht zu ihrem Spiel gegen die Schweiz antreten. Das Duell wurde mit einem 1:0 für die Schweiz gewertet.

Ob die USA wie geplant am frühen Donnerstagmorgen (MEZ) gegen Schweden spielen kann, wird noch entschieden. Zunächst befand sich das US-Team in Isolation. Dies teilte der Weltverband IIHF am Dienstag mit.

