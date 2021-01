Skoda ist seit 1993 Hauptsponsor der Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in Lettland und Belarus stattfinden soll. Gegen eine Austragung in Belarus waren zuletzt zahlreiche Stimmen angesichts von Menschenrechtsverletzungen laut geworden. Die Regierung um Machthaber Lukaschenko geht seit Monaten gegen friedliche Demonstranten vor, die sich gegen das Regime richten.