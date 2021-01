Mai bis 6. Juni 2021) den Weltverbandspräsidenten Rene Fasel aufgefordert, dem internationalen Druck nach einer örtlichen Verlegung nicht nachzugeben. "Wenn die IIHF es schafft, dem Druck zu widerstehen, dann werden wir hier die WM abhalten", sagte Lukaschenko im Rahmen eines Besuchs Fasels in Minsk am Montag: "Es liegt alles bei Ihnen."

Gegen die Austragung der WM in dem osteuropäischen Land hatten sich zahlreiche (sport)politische Stimmen erhoben, darunter von Mitausrichter Lettland. Hintergrund sind die Menschenrechtsverletzungen im diktatorisch regierten Land. Unter anderem war Lukaschenko nach seiner umstrittenen Wiederwahl im vergangenen Sommer brutal gegen Demonstranten vorgegangen.

DEL: München wieder in Erfolgsspur - Adler bauen Führung aus

Am Montag tat der Staatschef die Proteste in Belarus mit einem Seitenhieb auf die USA ab. "Demonstranten und andere unzufriedene Menschen stürmen hier keine Regierungsgebäude", sagte der 66-Jährige, der seit 1994 an der Macht ist. Der demokratische Prozess im Land laufe "völlig normal" ab.