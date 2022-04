"Ich ziehe den Hut vor beiden Mannschaften. Der Einsatz, der Charakter dieser beiden Truppen, das macht Spaß", sagte der Ex-Profi bei MagentaSport, nachdem sein Team durch eine Energieleistung ein entscheidendes drittes Spiel um den Einzug ins Viertelfinale erzwungen hatte.

6:5 nach Verlängerung hatten die Ice Tigers bei der DEG gewonnen, dabei standen sie nach der Niederlage in Spiel eins (2:3) und einem 1:4-Rückstand vor dem Aus. "Ich bin stolz darauf, wie sich meine Mannschaft von den Rückschlägen erholt hat", sagte Ustorf.

Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) steht das Entscheidungsspiel in Nürnberg an. Der Sieger zieht in die nächste Runde gegen Red Bull München ein. Die Kölner Haie hatten in einem weiteren dramatischen Duell der Vor-Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ERC Ingolstadt 3:2 nach Verlängerung bezwungen und treffen ab Sonntag auf Titelverteidiger Eisbären Berlin.

