Der 25-Jährige glänzte beim 6:5-Erfolg gegen die Anaheim Ducks mit zwei Treffern und zwei Assists. Draisaitl führt die NHL-Scorerwertung mit acht Punkten gemeinsam mit seinem kongenialen Teamkollegen Connor McDavid und dem Slowenen Anze Kopitar (Los Angeles Kings) an.

Außerdem stieg der gebürtige Kölner in den erlauchten Kreis jener Oilers-Profis auf, die 200 Tore oder mehr für die Franchise erzielt haben. Nur vier Kufencracks benötigten dafür weniger Spiele als Draisaitl (481), unter anderem Ausnahmekönner Wayne Gretzky (242).

"Das sind zwei ganz wichtige Punkte, das steht außer Frage", sagte der MVP der Saison 2019/20, "aber es gibt vor allem in der Defensivarbeit Dinge, die wir besser machen können. Daran müssen wir arbeiten." Edmonton führt die Pacific Division an, auch in dieser Saison haben sich Draisaitl und Co. den Gewinn des Stanley Cups zum Ziel gesetzt.

Einen Erfolg verbuchte in der Nacht zu Mittwoch auch Youngster Moritz Seider, der mit den Detroit Red Wings 4:1 gegen die Columbus Blue Jackets gewann. Ein Scorerpunkt gelang dem früheren Mannheimer nicht. Auch Nico Sturm von den Minnesota Wild durfte beim 6:5-Sieg nach Verlängerung über die Winnipeg Jets jubeln.

