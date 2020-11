Wie sein Klub Düsseldorfer EG am Mittwoch mitteilte, stellte sich die Infektion im Rahmen der Testungsphase vor dem offiziellen Trainingsbeginn heraus. Der 22-Jährige, der beschwerdefrei ist und sich in häuslicher Quarantäne befindet, reiste gar nicht erst zum Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) an.