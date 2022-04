Der 63-Jährige flog am Montag in seine kanadische Heimat. Grund ist nach Angaben des Vereins "ein dringender, familiärer Notfall".

Kreis' Rückkehr nach Düsseldorf ist für kommenden Freitag geplant. Damit verpasst der Coach die beiden Partien der Pre-Play-offs gegen die Nürnberg Ice Tigers. Am Dienstag tritt die DEG in Nürnberg an (19.30 Uhr/MagentaSport), Spiel zwei findet am Donnerstag ebenfalls um 19.30 Uhr in Düsseldorf statt. Ein mögliches Entscheidungsspiel würde am Freitag in Nürnberg stattfinden.

Vertreten wird Kreis von Co-Trainer Thomas Dolak, der von Daniel Kreutzer unterstützt wird. Die beiden Ex-Profis hatten den Cheftrainer bereits während dessen Corona-Infektion im März an der Bande vertreten.

