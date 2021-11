Februar 2022 verlegt. "Ausschlaggebend für die Spielverlegung waren organisatorische Gründe hinsichtlich der Umsetzung der neuen Corona-Maßnahmen im Eisstadion am Pulverturm", teilte die DEL am Mittwoch mit. Die Offiziellen beider Mannschaften hätten in Abstimmung mit der DEL die Verschiebung beschlossen. Der Spielbeginn werde in Kürze festgelegt.

