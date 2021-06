Publiziert 01/06/2021 Am 12:52 GMT

Sollte das Abendspiel nicht in die Verlängerung gehen, stünde Kanada in der K.o.-Runde. Andernfalls wäre die Auswahl aus dem Eishockey-Mutterland vorzeitig ausgeschieden - und erstmals in der WM-Geschichte nicht unter den besten Acht. Dem deutschen Team würde somit ein Punkt gegen Lettland zum Weiterkommen reichen.

Die Kanadier führten zweimal nach Toren von Brandon Pirri (2.) und Maxime Comtois (29.). Doch Arttu Ruotsalainen glich jeweils aus (22./56.). Auch den entscheidenden Penalty verwandelte Ruotsalainen.

Die Schweiz schloss die Vorrunde mit einem 6:3 (2:1, 4:1, 0:1) gegen Großbritannien ab. Die Eidgenossen, die sich bereits zuvor für die K.o.-Runde qualifiziert hatten, haben damit mindestens Platz zwei in der Gruppe A sicher.

(SID)

