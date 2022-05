Deutschland bekommt es im dritten Spiel der Eishockey-WM in Finnland mit Frankreich zu tun. Das Match in Helsinki beginnt am Montag, 16. Mai, um 19:20 Uhr.

Deutschland ist solide in die Titelkämpfe gestartet. Nach einer Niederlage gegen Rekordweltmeister Kanada schlug die Mannschaft den Olympiadritten aus der Slowakei.

Ad

Frankreich ist Außenseiter und nur aufgrund des russischen Ausschlusses in die A-WM aufgerückt. Allerdings schlug sich die Mannschaft in ihrem WM-Auftaktspiel trotz knapper Niederlage gegen die Slowakei achtbar und ist durchaus für eine Überraschung gut.

Weltmeisterschaft Eishockey-WM: Slowakei - Deutschland jetzt live im TV, Stream und Ticker 13/05/2022 AM 19:24

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Frankreich und Deutschland bei der Eishockey-WM 2022.

Frankreich - Deutschland: Eishockey-WM live im TV

"Sport 1" und "MagentaTV" übertragen das Match zwischen Frankreich und Deutschland live im TV. Spielbeginn ist am Montag um 19:20 Uhr.

Frankreich - Deutschland live im Stream

Sowohl "Sport 1" als auch "MagentaTV" bieten zudem einen Livestream zum Match aus Helsinki an.

Eishockey-WM: Frankreich - Deutschland live im Scoring

Bei Eurosport.de berichten wir für Euch vom Geschehen in Finnland. Hier gibt es auch ein Livescoring zum dritten Gruppenspiel des DEB-Teams.

Olympia-Draft: Ehrhoff und Ehelechner picken ihr Team des Turniers

Weltmeisterschaft Eishockey-WM: Deutschland - Kanada heute live im TV, Stream und Ticker 11/05/2022 AM 17:52