"Im IIHF-Council haben wir seit 2016 viel bewegt, die Tätigkeit ist erfüllend", sagte Reindl: "Insbesondere meine Fachkenntnisse im Bereich Sport und Koordination einzubringen, macht mir unheimlich viel Spaß. Das möchte ich auch in Zukunft tun, in welcher Position auch immer. Das ist mein erklärtes Ziel."

Aus dem Fall Belarus, das seine Rolle als Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft wegen der Zustände im Land des umstrittenen Diktators Alexander Lukaschenko verloren hatte, müsse "der gesamte Sport lernen", so Reindl: "Es bleibt der Fakt der politisch festgestellten Menschenrechtsverletzungen. Ich bin im Sport gut bewandert. Aber von außen zu beurteilen, was ist Propaganda von der einen oder anderen Seite, was ist wahr oder unwahr, ist unheimlich schwer."