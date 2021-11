Eigentlich hätten am 1. Januar im RheinEnergieStadion Gastgeber Kölner Haie und die Adler Mannheim aufeinandertreffen sollen.

"Bis zuletzt haben wir gehofft, das Event durchführen zu können. Doch gerade die Dynamik der letzten Tage zwingt uns zu dieser sehr schweren und bitteren Entscheidung", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. Die Entscheidung sei nach "intensiven Überlegungen" gefallen, angestrebt wird ein neuer Termin im Dezember 2022.

Laut Walter ist das "wirtschaftliche Risiko - gerade unter dem Eindruck der politischen Entscheidungen und Botschaften in den letzten Tagen ? und der leider wieder einmal nicht vorhandenen Verlässlichkeit, was in den nächsten fünf Wochen passieren kann, zu hoch". Außerdem sei das Event nur dann ein würdiges Winter Game, "wenn es nicht in einem Gefühl der 'angezogenen Handbremse'" stattfinde.

An welchem Ausweichtermin das Ligaspiel der Haie gegen die Adler in der aktuellen Saison stattfinden wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden. Das nächste Winter Game ist die fünfte Auflage. Es hätte ursprünglich am 9. Januar 2021 stattfinden sollen, musste aber wegen der Coronakrise um ein Jahr verschoben werden - und nun ein zweites Mal.

