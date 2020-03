Wolfsburg bindet Talent Raabe für drei Jahre

Der 18-Jährige hat bislang 25 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse absolviert. In der vergangenen Saison kam der Verteidiger in erster Linie bei den Hannover Indians in der dritten Liga zum Einsatz.

"Unser Angebot an Steven zeigt, dass wir langfristig mit ihm planen. Wir wollen seine Entwicklung bestmöglich fördern und den gemeinsamen Weg weitergehen. Dafür werden wir entscheiden, welche Liga sportlich am besten zu ihm passt. Mittelfristig sehen wir Steven fest bei uns im Profi-Kader", sagte Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.