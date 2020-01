Sowohl die gebürtige Ukrainerin als auch ihr Eispartner, der an Dienstag 31 Jahre alt wird, haben mittlerweile geheiratet und eine Familie gegründet.

Derzeit steht das Duo für gelegentliche Showauftritte bei der Eisrevue Holiday on Ice unter Vertrag. Der nächste gemeinsame Auftritt wird am 9. Februar in Hamburg stattfinden.

(SID)

