Auswirkungen der Coronakrise für Eiskunstläufer nur "marginal"

"Viele unserer Sportler sind durch die Deutsche Sporthilfe und die Bundeswehr gut abgesichert. In Relation zu dem gesamten Desaster würde ich unsere Einbußen als marginal einstufen", sagte DEU-Vizepräsident Reinhard Ketterer im Deutschlandfunk.

Die diesjährigen Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften, die am Mittwoch in Montreal beginnen sollten, waren bereits in der vergangenen Woche vorerst abgesagt worden. Beim Kongress des Weltverbandes ISU vom 8. bis 12. Juni in Phuket/Thailand werden die Welttitelkämpfe möglicherweise für Oktober neu terminiert, Austragungsort soll Montreal bleiben.