"Ich falle 100 Mal und stehe 101 Mal wieder auf", reagierte die fünfmalige Europameisterin zuversichtlich via Twitter auf ihren Sturz und erklärte: "Das war das Motto, das ich mir von dem Moment an vornahm, als der Krankenwagen mich am letzten Donnerstag in die Notaufnahme brachte."

Die Italienerin äußerte sich kämpferisch und optimistisch, ihre Verletzung gut überstehen zu können.

"Es waren bewegte Tage, schlaflose Nächte wegen der Schmerzen, aber trotz allem kann ich euch sagen, dass ich bald wieder gesund sein werde", gab sie Einblicke in ihre Gefühlswelt: "Das Leben überrascht, nicht immer auf die beste Art und Weise, aber man steht wieder auf, stärker als zuvor."

