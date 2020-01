Comeback von Savchenko/Massot weiter offen

"Wir wissen wirklich noch nicht, wie und ob es weitergeht", sagte die sechsmalige Weltmeisterin im Interview mit der Bild am Sonntag.

Die Goldmedaillengewinner der Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang haben vor knapp zwei Jahren ihren letzten Wettkampf bestritten. Sowohl die gebürtige Ukrainerin als auch ihr Eispartner, der an Dienstag 31 Jahre alt wird, haben mittlerweile geheiratet und eine Familie gegründet.

Derzeit steht das Duo für gelegentliche Showauftritte bei der Eisrevue Holiday on Ice unter Vertrag. Der nächste gemeinsame Auftritt wird am 9. Februar in Hamburg stattfinden.