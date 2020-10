Nach den in der Vorwoche in Frankreich verkündeten Eindämmungsmaßnahmen sagten die Organisatoren die Wettbewerbe am Schauplatz der Olympischen Winterspiele 1968 ab.

Am vergangenen Mittwoch hatte der Weltverband ISU schon die für Ende Oktober in Ottawa angesetzten Skate-Canada-Wettkämpfe aus dem internationalen Kalender gestrichen. Außerdem ist der als Olympia-Test in Peking vorgesehene Grand Prix von Mitte Dezember in die zweite Saisonhälfte nach dem Jahreswechsel verschoben worden. Der Grand-Prix-Auftakt am kommenden Wochenende in Las Vegas findet unterdessen ohne Zuschauer und wegen der internationalen Reisebeschränkungen fast nur mit einheimischen US-Aktiven statt.