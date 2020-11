Aber das von ihr mindestens geduldete Eisenstangenattentat auf ihre Rivalin Nancy Kerrigan ist in die Sportgeschichte eingegangen. Am Donnerstag wird "Eishexe" Tonya Harding 50 Jahre alt.

Ausgangspunkt der beispiellosen Kufen-Saga ist der 6. Januar 1994. Kerrigan wird beim Training zu den US-Meisterschaften in Detroit von einem zunächst Unbekannten mit einer Eisenstange attackiert und am Knie verletzt. "Why me, why me?" - die markerschütternd gekreischte Frage der damals 24-Jährigen ist Breaking News im US-TV, über Stunden hinweg.