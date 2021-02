Jayne Torvill und Christopher Dean erheben sich langsam, ungläubig staunend, fast ein wenig verloren blicken sie in die tobende Menge. Magische vier Minuten und 28 Sekunden hat der letzte olympische Eistanz von Sarajevo an jenem 14. Februar 1984 gedauert, vier Minuten und 28 Sekunden, die einen bis dahin eher beschaulichen Sport für immer verändern.

Jayne Torvill und Christopher Dean sind noch damit beschäftigt, die unzähligen Blumen und Stofftiere von der Eisfläche der Zetra-Halle zu sammeln, da leuchtet auf der Anzeigetafel die historische Benotung auf: Neunmal die 6,0 für den künstlerischen Ausdruck, weitere viermal für die technische Ausführung der Jahrhundert-Kür - das hat es in einer Sportart, in der Erfolg und Misserfolg nur subjektiv messbar sind, bloß dieses eine Mal gegeben. "Wir haben es gesehen, aber nicht verstanden", erzählt Dean Jahre später: "Wir waren im Tunnel."

04/02/2021 AM 13:04

In diesem Tunnel hören und verstehen die Versicherungsangestellte Jayne Torvill und der Polizist Christopher Dean aus Nottingham an jenem Valentinstag 1984 nur eines: Die sich langsam steigernden, lauter, drängender werdenden Klänge von Maurice Ravels Bolero. Mit der ansteigenden Wucht der Musik werden auch ihre Bewegungen auf dem Eis atemloser, intensiver, schneller und immer schneller, bleiben dabei doch anmutig, fließend, in einer fast schon surrealen Harmonie.