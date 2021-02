Aber als die Norwegerin in ihrem violetten Seidenkleid an diesem 15. Februar 1936 ihre dritte olympische Goldmedaille im Eiskunstlauf gewonnen hatte, huschte ungeachtet der beißenden Kälte im Eisstadion von Garmisch-Partenkirchen doch ein erleichtertes Lächeln über ihr Gesicht.

Denn mit diesem immer noch einzigartigen Triumph endete zwar eine sportliche Laufbahn der Superlative, aber eine neue Karriere als Revueläuferin und Schauspielerin sollte sich anschließen. Und der Glamour, den die einzige Tochter eines vermögenden Pelzhändlers von Kindesbeinen an immer gesucht hatte, blieb ihr geschätzter Begleiter.

Drei Ehen, zahlreiche Affären, aber keine Kinder - die 1912 in Oslo geborene Sonja kam in ihrem turbulenten Leben nie zur Ruhe. Und so verworren wie ihr hektisches Hollywood-Dasein war auch ihr politisches Gedankengut.