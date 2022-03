Nach einem Sturz im Kurzprogramm beim dreifachen Axel musste sich der Dortmunder gedulden, bis sein 23. Platz und damit die Qualifikation für die Kür-Entscheidung am Samstag (11.00 Uhr/Eurosport und ONE) gesichert war.

In Abwesenheit der verletzten Olympiasieger Nathan Chen aus den USA (2022) sowie Yuzuru Hanyu aus Japan (2014 und 2018) laufen die Athleten aus Japan einem dreifachen Triumph entgegen. Die Spitze übernahm der Olympia-Dritte Shoma Uno vor seinen Landsleuten Yuma Kagiyama und Kazuki Tomono.

Ad

In dieser Liga lief Starostin noch nicht mit, doch der deutsche Vize-Meister deutete wie schon im Januar bei den europäischen Titelkämpfen in Tallinn seine technischen und läuferischen Qualitäten an. Noch aber fehlt dem 19-Jährigen ein vierfacher Sprung im Repertoire.

Weltmeisterschaften Trotz Sturz: WM-Debütant Starostin steht im Finale VOR 10 MINUTEN

"Ich bin glücklich, wenn ich tanzen und alles zeigen kann. Besonders die Schrittkombinationen machen mir richtig Spaß", sagte Starostin, der in St. Petersburg geboren wurde und seit vier Jahren für die Deutsche Eislauf-Union (DEU) an den Start geht.

Vom Angriffskrieg seines Geburtslandes in der Ukraine distanzierte sich Starostin vorsichtig: "Ich bin nicht für Russland, ich bin Deutscher. Ich lebe seit Jahren hier und bin stolz darauf, dieses wunderschöne Land zu repräsentieren." Noch aber hat der EM-13. keinen deutschen Pass.

Emotionaler Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt von Iwan Schmuratko. Der Olympia-24. absolvierte seine Kurzkür lediglich in einem schlichten blauen T-Shirt, auf dem ein Herz in den Farben der Ukraine befestigt war. Ohne jegliches Training aus seinem vom Krieg erschütterten Heimatland auf Umwegen angereist, erreichte der 20-Jährige direkt vor Starostin als 22. die Medaillenentscheidung.

Weltmeisterschaften Führung nach dem Kurzprogramm: Uno pulverisiert eigene Bestleistung VOR EINER STUNDE