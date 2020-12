Die 30-jährige Pfeifer tritt die Nachfolge von Udo Dönsdorf an, der nach 28 Dienstjahren ? davon 21 Jahre als Sportdirektor ? bei der DEU seine Tätigkeit beendet. In seine Amtszeit fiel der Olympiasieg von Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 in Pyeongchang/Südkorea.