Eiskunstlauf-DM: Titel für Fentz und Eistänzer Müller/Dieck

Der 27 Jahre alte Berliner setzte sich bei den nationalen Titelkämpfen in Oberstdorf deutlich vor Jonathan Hess aus Mannheim und Thomas Stoll (Berlin) durch.

Mit einer Kür, die deutlich stärker war als das Kurzprogramm am Donnerstag, sicherte sich der Sportsoldat auch das Ticket für die Europameisterschafen Ende Januar in Graz. Dort kann er sich für die Welttitelkämpfe im März in Montreal qualifizieren.

Nach vier zweiten Plätzen standen Katharina Müller und Tim Dieck in der Eistanz-Konkurrenz bei der Siegerehrung erstmals ganz oben auf dem Treppchen. Die beiden Dortmunder siegten vor der Oberstdorferin Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan aus Chemnitz, Rang drei ging an die Titelverteidiger Shari Koch und Christian Nüchtern (Düsseldorf/Siegen).

"Der zweite Platz nach dem Kurzprogramm war ein Weckruf und ein Rüttler. Das I-Tüpfelchen in der Kür war der zweite dreifache Axel, aber auch mit dem vierfachen Toe-Loop war ich zufrieden", sagte Fentz. Müller: "Wir sind sauber durchgelaufen. Und wir konnten tänzerisch wirklich überzeugen."