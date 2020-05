Eiskunstlauf: Entscheidung über Essener EM-Bewerbung im Oktober

Essen will Eiskunstlauf-EM 2023 ausrichten

Die Entscheidung über die Bewerbung Essens für die Ausrichtung der Eiskunstlauf-Europameisterschaften Ende Januar 2023 wird Mitte Oktober fallen. Dies gab der Eislauf-Weltverband (ISU) bekannt, nachdem der für Juni in Phuket/Thailand geplante ISU-Kongress wegen der Coronavirus-Pandemie um zwölf Monate verschoben wurde.Die Bewerbungsfrist läuft am 31. August ab, als Mitbewerber der...

Dies gab der Eislauf-Weltverband (ISU) bekannt, nachdem der für Juni in Phuket/Thailand geplante ISU-Kongress wegen der Coronavirus-Pandemie um zwölf Monate verschoben wurde.

Die Bewerbungsfrist läuft am 31. August ab, als Mitbewerber der Ruhrmetropole sind Ostrau und Helsinki im Gespräch. Letztmals fanden die europäischen Titelkämpfe in Deutschland 1995 in Dortmund statt, neun Jahre später war die Westfalenhalle auch letzter deutscher WM-Schauplatz.

Eiskunstlauf Eiskunstlauf: Entscheidung über EM-Bewerbung von Essen vertagt 10/04/2020 AM 18:33

Der Eiskunstlauf ist die älteste olympische Wintersportdisziplin und steht bereits sei 1908 auf dem Programm - 16 Jahre vor der Austragung der ersten Olympischen Winterspiele.

Play Icon

Eiskunstlauf Heute vor einem Jahr: Chans Rekord-Kür zu WM-Gold 23/03/2020 AM 09:50

Play Icon