Die EM-13. leisteten sich bei den geforderten Elementen drei Fehler.

Die Kanadier Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps gehen als Führende in die Kür-Entscheidung am Samstag. In den restlichen drei Disziplinen sind keine deutschen Läufer am Start.

