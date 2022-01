Erst gestürzt, dann doch überzeugt: Für die deutschen Paarlauf-Meister Minerva Hase und Nolan Seegert bleibt bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Tallinn ein neuer persönlicher Rekord in Reichweite. Zwei Jahre nach EM-Rang fünf geht das bereits für Olympia nominierte Duo aus Berlin erneut vom fünften Platz aus in die Kür-Entscheidung am Mittwoch, die vierte Position ist durchaus in Reichweite.

Die 22-Jährige kam beim dreifachen Wurfsalchow zu Fall und tippte sich beim Verlassen der Eisfläche entgeistert an die Stirn. "Ärgerlich, aber besser, der Fehler passiert jetzt als dann in Peking", sagte Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko in der "ARD".

Die drei führenden russischen Paare dürften allerdings in der Kür kaum zu besiegen sein. Rang eins im Zwischenklassement sicherten sich Anastasija Mischina und Alexander Galljamow vor den Olympia-Vierten Jewgenija Tarassowa und Wladimir Morosow sowie den Titelverteidigern Alexandra Boikowa und Dimitri Koslowski.

Unter ihren Erwartungen blieben Annika Hocke und Robert Kunkel. Die beiden Berliner hatten zuletzt mit verletzungsbedingtem Trainingsrückstand zu kämpfen, so stand vorerst nur ein 13. Platz zu Buche. Noch überfordert waren die EM-Neulinge Letizia Roscher und Luis Schuster aus Chemnitz. Die dreimaligen deutschen Juniorenmeister kamen unter 21 Paaren nur auf den 19. Platz und schieden vorzeitig aus.

Fentz und Starostin im Finale dabei

Bereits am Nachmittag hatten Routinier Paul Fentz und Debütant Nikita Starostin in der Hauptstadt Estlands ihr erstes Zwischenziel erreicht. Der viermalige deutsche Meister aus Berlin erreichte als Elfter ebenso mühelos das Kürfinale am Freitag (17:00 Uhr live auf Eurosport 2) wie der 19 Jahre alte Dortmunder, der im Zwischenklassement auf Rang 14 liegt.

An der Spitze dürften die Athleten aus Russland den Sieg unter sich ausmachen. Junioren-Weltmeister Andrej Mosalew übernahm vor Mark Kondratjuk und Jewgeni Semenenko die Führung, alle Konkurrenten sind von diesem Trio bereits ein gutes Stück entfernt.

Trotz eines Sturzes beim vierfachen Toe-Loop wirkte Fentz, der bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking nur im Mannschafts-Wettbewerb und nicht in der Einzelkonkurrenz startberechtigt ist, so gefestigt wie seit Monaten nicht mehr. Sichtlich erleichtert nahm der 29-Jährige die Glückwünsche seiner Trainerin Romy Oesterreich entgegen.

Schott bei den Frauen noch im Rennen

"Der Toe-Loop war sehr knapp, das ärgert mich. Aber das Resultat ist für mich in Ordnung", sagte Fentz, der vor zwei Jahren bei den europäischen Titelkämpfen in Graz mit einem achten Platz überrascht hatte.

Die europäischen Titelkämpfe werden am Donnerstag (11:00 Uhr live auf Eurosport 2) mit dem Kurzprogramm der Frauen fortgesetzt. Einzige deutsche Teilnehmerin ist die sechsmalige nationale Titelträgerin Nicole Schott aus Essen.

