Im kommenden Jahr finden die Welttitelkämpfe im japanischen Saitama statt, 2024 in Montreal.

Die europäischen Championate werden 2025 in Zagreb und ein Jahr später in Sheffield ausgetragen. Das finnische Espoo ist Schauplatz der Europameisterschaften 2023, zwölf Monate später werden die EM-Medaillen in Budapest vergeben.

