"Ich weiß auch nicht so recht, warum es heute nicht so lief. Ich habe nicht über den Sprüngen gestanden, und es war nicht das, wozu ich eigentlich fähig bin", sagte Schott: "Ich nehme das als Trainingserfahrung und werde mich weiter auf die nächsten Wettbewerbe vorbereiten, ohne dass ich überhaupt weiß, was stattfindet und was nicht."