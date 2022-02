Eiskunstlauf

Olympia 2022 - Eiskunstlauf: Alexandra Trusova weint bitterlich nach Silber in der Kür und verweigert Siegerehrung

Eklat bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Eiskunstläuferin Alexandra Trusova (ROC) weigert sich nach dem Gewinn ihrer Silbermedaille in der Kür, an der Siegerehrung teilzunehmen. Mehrere Verantwortliche müssen auf die Russin (17), die völlig aufgelöst ist, einreden, um sie davon zu überzeugen, auf das Siegerpodest zu steigen. Unter Tränen nimmt sie schließlich an der Flower Ceremony teil.

00:07:35, vor 8 Stunden