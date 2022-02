Eiskunstlauf

Olympia 2022 - Eiskunstlauf: Minerva Fabienne Hase und Nolan Seegert geben Olympia-Debüt - Das Kurzprogramm

Minerva Fabienne Hase und Nolan Seegert vertreten Deutschland im Eiskunstlauf im Paarlauf bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Die Vorbereitung lief alles andere als optimal. Seegert konnte aufgrund der Quarantäne nicht trainieren. Für beide ist es der erste Start bei Olympia. Das Kurzprogramm zur Musik von "You are the Reason" seht ihr im Video.

00:06:34, vor 9 Stunden