Eiskunstlauf

Olympia 2022 - Eiskunstlauf: Sui Wenjing und Han Cong begeistern das chinesische Publikum - das Kurzprogramm

Alle Hoffnungen im Eiskunstlauf von China ruhen auf Sui Wenjing und Han Cong. Die beiden starten im Paarlauf mit dem Kurzprogramm bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Das chinesische Duo verzückt nicht nur das Publikum in der Halle, auch die Kommentatoren sind begeistert von dem Programm. Sie gehen als Führende in die Kür am Samstag.

00:06:17, vor 7 Stunden