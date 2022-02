Eiskunstlauf

Eistanz-Gold an Papadakis/Cizeron: Die Olympia-Kür der Franzosen in Peking zum neuen Eiskunstlauf-Weltrekord

"Pure Weltklasse!" Der Gold-Tanz von Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron zum Olympiasieg im Eistanz bei den Winterspielen in Peking hier in voller Länge! Mit vier Jahren Verspätung haben sich die Franzosen ihren olympischen Traum erfüllt. Nach Silber 2018 in Pyeongchang gewannen die französischen Eistänzer nun die Goldmedaille.

00:09:21, vor 3 Stunden