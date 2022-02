Während sich das Doping-Drama in Peking der Entscheidung näherte, gab sich Kamila Valieva betont gelöst. Lachend verließ sie nach dem Training am Sonntagmorgen das Eis, das Kurzprogramm sitzt, die Vierfachsprünge landete sie spielend leicht. Von Aufregung scheinbar keine Spur, obwohl ihr Schicksal zu diesem Zeitpunkt längst in den Händen der Sportrichter lag.

Noch für den Abend (20:30 Uhr OZ/13:30 MEZ) hatte die Ad-hoc-Kommission des CAS die Anhörung in der Affäre um das Eiskunstlauf-Wunderkind angesetzt. Das Ergebnis soll am Montag folgen, einen Tag vor Beginn der Frauenkonkurrenz, in der Valieva ihr zweites Gold gewinnen kann - wenn der juristische Krimi zu ihren Gunsten ausgeht und wenn sie im tosenden Sturm die Nerven behält.

Ad

"Wir müssen daran denken, dass eine 15-Jährige in dieser Situation steckt", sagte Christophe Dubi, Exekutivdirektor des IOC, am Sonntag. Ein Mädchen, das kaum als abgebrühte Betrügerin gelten kann, das aber mittlerweile Teil einer Debatte ist, die weit über den Fall hinausgeht, der in Peking sogar die Schlagzeilen über Coronamaßnahmen oder Menschenrechtsverletzungen verdrängte.

Olympia - Eiskunstlauf Fall Valieva erhitzt die Gemüter: IOC-Sprecher rät zur "Beruhigungspille" GESTERN AM 06:43

Die Fragen, die sich vor allem das Internationale Olympische Komitee gefallen lassen muss, lauten: Ist Russland für den massiven Betrug bei und nach den Spielen 2014 in Sotschi ausreichend bestraft worden? Reichen die Sanktionen, um einen nachhaltigen Kulturwandel zu bewirken? Und warum stehen im Team der Russen noch immer Trainer und Betreuer mit einer dunklen Vergangenheit?

WADA untersucht das russische Team

Das IOC versicherte zumindest, die Hintergründe beleuchten zu wollen. "Wir haben die Entourage-Kommission", sagte Sprecher Mark Adams, "und wir wollen, dass die WADA das Team in diesem Fall untersucht." Zu diesem Team gehören unter anderem eine Trainerin, deren harte Methoden in der Eiskunstlaufwelt berüchtigt sind, und ein Arzt, der überführt wurde, Sportler gedopt zu haben.

Eteri Tutberidse trägt in Russland den Spitznamen "Schneekönigin", weil sie ihre oft minderjährigen Schützlinge im Training eiskalt antreibt, etliche Athletinnen und Athleten sind so schnell wie sie zu Stars aufgestiegen wieder verglüht. "Ich ziehe es vor, meinen Athleten die Wahrheit zu sagen, weil sie Schmeicheleien von anderen hören werden", erklärte Tutberidse im Dezember bei "Channel One" ihre Vorgehensweise.

Ein Teamarzt der russischen Eiskunstläufer heißt Filipp Schwezki, der nach Recherchen der "ARD"-Dopingredaktion russischen Ruderern vor den Sommerspielen 2008 verbotene Infusionen verabreicht hatte und deswegen gesperrt wurde.

Ungewisse Zukunft für Valieva und andere Athleten

Das IOC spricht von einer "ziemlich harten Sanktion" für Russland und meint den Bann der Flagge und der Hymne von den Spielen. Dennoch sind in Peking mehr als 200 Athletinnen und Athleten im Namen des Russischen Olympischen Komitees ROC am Start - und mit ihnen reisen Trainer wie Juri Borodavko, der wegen Dopings gesperrt war und in China Alexander Bolschunov zu Langlaufgold führte.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte Russland Ende 2019 für vier Jahre von sportlichen Großveranstaltungen ausgeschlossen, der CAS halbierte die Strafe, auch mit der Begründung, man wolle "die nächste Generation der russischen Athleten ermutigen, am sauberen Sport teilzunehmen".

Sportlerinnen wie die Europameisterin und Team-Olympiasiegerin Valieva, die bei den russischen Meisterschaften im Dezember einen positiven Dopingtest abgab und nun vor einer ungewissen Zukunft steht.

Das könnte Dich auch interessieren: 0,06 Punkte fehlen: Eistänzer Müller/Dieck verpassen Kürfinale

(SID)

Valieva stürzt im Training: Trost von Trainerin für Eiskunstlaufstar

Olympia - Eiskunstlauf Der Fall Valieva: Die wichtigsten Fragen zum Skandal GESTERN AM 15:39