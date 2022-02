Im CAS-Urteil geht es nur um Valievas Start im Einzelwettbewerb am Dienstag.

Ob die Russen das Teamgold, das sie in der vergangenen Woche auch dank Walijewas Vierfachsprüngen gewonnen hatten, behalten dürfen, entscheidet sich in einem späteren Verfahren. Das sei "bedauerlich, aber wir müssen uns an den CAS-Prozess halten und dem Rechtsweg folgen", sagte Adams.

Die Sportrichter hatten in der Nacht zu Montag die am Verfahren beteiligten Parteien via Videokonferenz angehört - über fünfeinhalb Stunden. Valieva war am 25. Dezember positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet worden.

Das Ergebnis lag jedoch erst nach dem Teamwettbewerb am 8. Februar vor. Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA hob die verpflichtende Suspendierung nach einem Einspruch auf - dagegen waren das Internationale Olympische Komitee, die Welt-Anti-Doping-Agentur und der Eislauf-Weltverband ISU vorgegangen.

