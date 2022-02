Ashley Wagner schrieb weiter: "Sie hätte nicht in eine Lage gebracht werden dürfen, in der sie das Gesicht eines Problems wird, das größer ist als sie selbst."

Zugleich ärgerte sich die 30-Jährige, dass der Wirbel um Kamila Valieva, die trotz einer positiven Dopingprobe aus dem Dezember in Peking antreten durfte, den kompletten Wettkampf überlagerte und sich auch nach der Kür alles nur um die Russin drehte.

"Ich hasse es, dass es bei dieser ganzen Sache nur um einen Athleten geht. Dass wir nicht die Momente feiern können, die uns Kaori (Bronze-Medaillengewinnerin Sakamoto, Anm. d. Red.) und Wakaba (Higuchi, Bronze im Team, Anm. d. Red.) und so viele andere beschert haben, weil das immer das Thema sein wird", ließ Wagner ihrem Frust freien Lauf.

Kaori Sakamoto war im Kurzprogramm Saisonbestleistung gelaufen und ging als Dritte in die Kür. Dort zeigte sie mit 153,29 Punkten ebenfalls eine persönliche Saisonbestmarke. Vor der Kür von Valieva lag die Japanerin auf Rang drei und hatte sich zu diesem Zeitpunkt wohl schon mit dem für sie ebenfalls starken vierten Platz abgefunden.

Nach Sturz-Kür: Trainerin stellt Valieva zur Rede

Olympia-Teilnehmerin Edmunds: "Sehr traumatisch"

Wagners Landsfrau Polina Edmunds nahm Valieva ebenfalls in Schutz. "Eine sehr traumatische olympische Erfahrung für Kamila Valieva. Sie hätte nicht antreten dürfen. Es ist verheerend, dass sie in diese Situation gebracht wurde, auf allen Ebenen", übte die Eiskunstläuferin heftige Kritik an der Entscheidung, dass die 15-Jährige starten durfte.

Tiefe Enttäuschung: Valieva nach verpasster Medaille am Boden zerstört

Neben dem Valieva-Drama sorgte auch der Olympiasieg von Anna Shcherbakova und die Silbermedaille für Alexandra Trusova für Diskussionen. Trusova fühlte sich nach einer starken Kür um Gold betrogen

Traumlauf zu Gold: Shcherbakova brilliert in der Kür

Nachdem ihre Silbermedaille feststand, weinte Trusova hemmungslos. Die 17-Jährige verweigerte zunächst gar die Teilnahme an der Siegerehrung.

Eklat nach Kür: Trusova weint bittere Tränen und verweigert Siegerehrung

Edmunds prangert emotionalen Missbrauch an

Edmunds konnte diese Reaktion nachvollziehen: "Warum sollte Trusova nicht weinen? Sie wurde in den letzten beiden Saisons für schlampige Technik überbewertet, also erwartet sie auch hier dasselbe." Emotionaler Missbrauch sei real, sowohl für die unterbewerteten Läufer als auch für die überbewerteten, wenn das System plötzlich nicht mehr zu ihrem Vorteil funktioniere, erklärte die Olympia-Neunte von 2014.

Feuerwerk abgebrannt: Trusova mit fünf Vierfach-Sprüngen zu Silber

Trusovas Tränen sind aus Edmunds' Sicht die Folge einer negativen Entwicklung in den vergangenen Jahren. "Das Bewertungssystem hat in den letzten vier Jahren schlampige Technik über Artistik gestellt und keine ehrlichen Noten für fehlende Komponenten und technische Qualität vergeben", twitterte die US-Amerikanerin und prangerte an: "Das ist der Grund, warum wir emotionalen und physischen Missbrauch von jungen Eisläufern sehen, die nur versuchen, das Spiel zu spielen. Eislaufen ist traurig!"

"NBC"-Experte Johnny Weir konnte ebenfalls nicht fassen, was er da gesehen hatte. "Das war das bizarrste und herzzerreißendste Ereignis, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe", sagte er in einem Twitter-Video und ergänzte: "Ich hoffe, dass es sich nie wiederholt."

