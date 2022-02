Was für ein Drama in der Kür am Donnerstag um die 15-jährige Kamila Valieva. Die Russin, die unter Dopingverdacht steht, brach unter dem Druck komplett zusammen und stürzte mehrfach. Die ganze Sport-Welt litt mit.

Ihre Trainerin Eteri Tutberidze hatte unmittelbar nach dieser Vorstellung jedoch eher weniger Mitleid, wie TV-Aufnahmen und zeigten. Dort war auch zu hören, dass sie etwas zu ihrem Schützling auf russisch sagte. Um noch besser verstanden werden zu können, nahm sie ihre FFP2-Maske dazu sogar kurz ab. Eurosport hörte genau hin und ließ die Worte, die Tutberidze sagte, übersetzen.

Der Wortlaut: "Warum hast du aufgegeben? Erklär' es mir. Warum hast du aufgehört zu kämpfen? Du hast nach dem Axel aufgegeben. Warum?"

