Eiskunstlauf

Kamila Valieva verzückt mit Vierfachsprüngen - und stürzt in der Kür: Ihr Lauf beim Team-Event in Peking

Kamila Valieva verzückt mit Vierfachsprüngen - und stürzt in der Kür: Der Auftritt der 15-jährigen Russin beim Team-Event in Peking war historisch. Valjeva hat als erste Frau bei Olympischen Winterspielen gleich zwei Vierfachsprünge gezeigt. Beim Sieg mit der russischen Mannschaft im Teamwettbewerb am Montag stand die 15-Jährige sowohl einen Toe-Loop als auch einen Salchow mit vier Umdrehungen.

00:08:33, vor einer Stunde