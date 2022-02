Eiskunstlauf

Olympia 2022 - Eiskunstlauf: Kamila Valieva erlebt Tiefpunkt - Wut und Tränen überall in Peking

Der letzte Auftritt von Kamila Valieva bei Olympia 2022 grenzt an Unmenschlichkeit. Die 15-Jährige hält dem enormen Druck nach ihrem Dopingverdacht nicht stand und verpasst eine Medaille. Nach ihrer Kür bricht Valieva in Tränen aus. In der Halle herrscht Chaos. Eine Heldengeschichte verwandelt sich in wenigen Tagen zur schlimmsten Tragödie. Und auch Landsfrau Alexandra Trusova sorgt für Aufsehen.

00:06:12, vor einer Stunde