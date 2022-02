Eiskunstlauf

Olympia 2022: Shoma Uno patzt in der Kür der Eiskunstläufer - trotzdem reicht es zu Bronze

Der Japaner Shoma Uno erlebt einen "Schlag in die Magengrube" bei seiner Kür und bleibt deutlich hinter seinen Vorleistungen zurück. Trotzdem reicht dem Japaner sein Vorsprung aus dem Kurzprogramm, um sich am Ende mit 293,00 Gesamtpunkten den dritten Platz in der Männer-Konkurrenz des Eiskunstlaufes zu sichern.

00:08:03, vor 36 Minuten