Eiskunstlauf

Olympia 2022 - Star-Wars-Mix bei Eiskunstläufer Adam Siao Him Fa sorgt für Aufsehen in Peking

Für sein Kurzprogramm hat sich Adam Siao Him Fa etwas Besonderes einfallen lassen. Am Dienstagmorgen performte der Franzose zu einem Mix von Star Wars und Hip Hop. Damit stach der 21-Jährige unter seiner Konkurrenz heraus. Auch wenn er nicht ganz fehlerfrei blieb, schaffte er es in die nächste Runde. Seinen Auftritt gibt es hier im Video.

00:03:47, vor 12 Minuten