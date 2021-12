Der Weltmeister von 2014 und 2017 wollte nach einer Anfang November erlittenen Bänderverletzung am Knöchel in Saitama vor den Toren Tokios seinen ersten Wettkampf im olympischen Winter bestreiten.

Am Freitag steht das Kurzprogramm an, die Kürentscheidung fällt am Sonntag.

Hanyu (27) könnte in Peking mit dem Gewinn der dritten Goldmedaille nacheinander Geschichte schreiben.

Eine solche Serie war bei Olympia zuletzt dem Schweden Gillis Grafström zwischen 1920 und 1928 gelungen.

