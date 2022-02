Der Eiskunstlaufstar war ganz in Schwarz gekleidet und nickte den extra zum Flughafen gekommenden Menschen höflich zu. Einige Fans hielten gebastelte Pappen und Banner in die Höhe. "Du bist eine Fee" oder "Kamila, du bist so ein kluges Mädchen" war darauf zu lesen.

In einer Probe Valieva vom 25. Dezember war der verbotene Stoffwechsel-Modulator Trimetazidin entdeckt worden.

Ausgewertet war die Probe erst am 8. Februar - einen Tag nach dem Sieg des Russischen Olympischen Komitees um Valieva im Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen.

Nach einigem juristischen Hickhack und Einsprüchen unter anderem des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA erteilte der CAS Valieva am Montag die Starterlaubnis unter Vorbehalt für die Einzelkonkurrenz.

(SID)

