Eiskunstlauf

Olympia 2022: Aljona Savchenko blickt auf Traum-Kür und Olympia-Sieg in Pyeongchang zurück

Aljona Savchenko gewann bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang zusammen mit Bruno Massot Gold im Paarlauf-Wettbewerb. Auch vier Jahre später blickt die 38-Jährige weiterhin mit großen Emotionen auf diesen Karrierehöhepunkt in Südkorea zurück. Bei Eurosport gibt sie zudem Einblicke in ihre damaligen Gedanken und Gefühle und lässt ihre Traum-Kür bei Olympia Revue passieren.

00:06:33, vor 10 Stunden